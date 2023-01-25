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НовостиПолитика25 января 2023 12:20

Путин поддержал идею переноса Дня молодежи на последнюю субботу июня

Глава государства считает возможной реализацию этой инициативы
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин поддержал идею переноса дня молодежи на последнюю субботу июня

Путин поддержал идею переноса дня молодежи на последнюю субботу июня

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу перенести День молодежи на последнюю субботу июня. С такой идеей одна из студенток во время посещения главой государства кластера «Ломоносов» центра МГУ «Воробьевы горы».

«Так можно сделать, я переговорю с министром. У нас такие традиции есть – многие профессиональные праздники отмечаются в выходные дни. Я думаю, можно сделать, чтобы можно было спокойно его отпраздновать», – сказал российский лидер.

Напомним, День молодежи отмечают в России 27 июня. Впервые этот праздник прошел в 1958 году. С тех пор традиция практически не прерывалась. Сайт KР.RU рассказывал, как встречали День молодежи раньше и как его проводят в современности.

В конце прошлого года президент России выступил на первом съезде российского движения детей и молодежи. В своем видеообращении глава государства заявил, что РФ сможет сделать мир более справедливым.