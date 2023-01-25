Путин поддержал идею переноса дня молодежи на последнюю субботу июня Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу перенести День молодежи на последнюю субботу июня. С такой идеей одна из студенток во время посещения главой государства кластера «Ломоносов» центра МГУ «Воробьевы горы».

«Так можно сделать, я переговорю с министром. У нас такие традиции есть – многие профессиональные праздники отмечаются в выходные дни. Я думаю, можно сделать, чтобы можно было спокойно его отпраздновать», – сказал российский лидер.

Напомним, День молодежи отмечают в России 27 июня. Впервые этот праздник прошел в 1958 году. С тех пор традиция практически не прерывалась. Сайт KР.RU рассказывал, как встречали День молодежи раньше и как его проводят в современности.

В конце прошлого года президент России выступил на первом съезде российского движения детей и молодежи. В своем видеообращении глава государства заявил, что РФ сможет сделать мир более справедливым.