В Госдуме оценили будущее отношений России и ФРГ после поставки Украине танков Leopard

Депутат Журова заявила, что между Россией и ФРГ после поставки танков Украине образуется дипломатический вакуум Фото: REUTERS

Первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова в беседе с Lenta.ru оценила будущее отношений России и ФРГ после поставки Киеву танков Leopard, указав на возможное образование дипломатического вакуума между Берлина и Москвы в случае поставок Киеву техники.

Напомним, сегодня, 25 января, немецкие власти сообщили о планах направить Украине 14 танков Leopard 2.

«Возможно, между Россией и Германией будет момент дипломатического вакуума. Нельзя играть с двойными стандартами - давать Украине оружие и пытаться дружить с Россией», - заявила депутат Госдумы РФ.

Журова также указала на то, что на данный момент в самой Германии можно услышать различные мнения по поводу поставок немецких танков Киеву. «Внутри самой Германии неоднозначное отношение. Поэтому сложно с уверенностью сказать - ухудшатся ли у России и Германии отношения», - отметила парламентарий.

Как писал RT, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя принятое решение о поставках танков Киеву, заявил о том, что ФРГ сделал выбор в пользу эскалации противостояния с Россией.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что поставленные Киеву танки Leopard настигнет судьба другой немецкой бронетехники, как «Тигр» и «Пантер», которые нацисты использовали в годы Великой Отечественной войны. Об этом писал «Пятый канал».

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