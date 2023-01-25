Германия заявила о намерении направить Украине 14 танков Leopard 2

Германия направит Украине 14 танков Leopard 2 Фото: ru.wikipedia.org

Власти Германии направят Украине 14 танков Leopard 2, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Танки производства будут направлены Вооруженным силам Украины из запасов Бундесвера. Кроме того, Берлин разрешит союзникам реэкспорт машин Leopard на Украину, передает Bloomberg со ссылкой на распространенное заявление главы германского правительства.

Напомним, накануне сообщалось, что Шольц принял решение поставить Украине танки Leopard. Речь идет как минимум об одной роте танков Leopard 2A6. Берлин также планировал одобрить отправку танков другими странами, например, Польшей.

Тем временем 12 стран согласились передать Украине около 100 немецких танков Leopard, если правительство Германии даст на это свое разрешение.

Как писал сайт KP.RU, 24 января 2023 министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава запросила у Берлина разрешения на передачу Киеву немецких танков Leopard 2.