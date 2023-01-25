В США раскрыли сумму нового пакета военной помощи Украине Фото: REUTERS

В США сообщили о выделении нового пакета военной помощи для Украины. В Пентагоне уточнили, что общий объем помощи составит 400 миллионов долларов.

- Этот пакет в рамках инициативы оборонной помощи Украине составляет 400 миллионов долларов, - сказано в опубликованном документе.

Согласно приведенному перечню, в него войдут 31 танк Abrams со снарядами калибром 120 миллиметров и "другими боеприпасами", восемь тактических транспортных средств для ремонта и эвакуации, транспортные средства поддержки и снаряжения, а также средства для обучения, поддержания и обслуживания.

Ранее представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх сообщала, что Соединенные Штаты направят Украине очередной пакет военной помощи в размере 400 миллионов долларов.

Как писал сайт KP.RU, в конце октября 2022 года Пентагон заявил, что США предоставят Украине пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, который включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и 155-миллиметровых гаубиц.

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