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НовостиПолитика4 ноября 2022 16:11

Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на 400 миллионов долларов

Он будет включать в частности 45 танков Т-72
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на 400 миллионов долларов

Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на 400 миллионов долларов

Фото: EAST NEWS

Соединенные Штаты направят Украине очередной пакет военной помощи в размере 400 миллионов долларов, заявила представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх.

Как рассказал представитель Пентагона на брифинге, новый пакет будет включать 45 танков Т-72, часть которых будет передана до конца декабря этого года. Их поставки планируется завершить в 2023 году.

Кроме того, Вашингтон передаст Киеву 250 бронетранспортеров M1117, 40 бронекатеров речного класса, 1,1 тысячи разведывательно-ударных дронов Phoenix Ghost и модернизированные системы противовоздушной обороны Hawk.

Как писал сайт KP.RU, в конце октября Пентагон заявил, что США предоставят Украине пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, который включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и 155-миллиметровых гаубиц.