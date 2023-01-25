Рогов сообщил об уничтожении в Запорожье командного пункта 128-й бригады ВСУ Фото: Дмитрий СТЕШИН

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, председатель движения "Мы вместе с Россией" сообщил, что российские силы нанесли удар по командному пункту подразделения ВСУ в регионе.

В результате этого, ВС РФ уничтожили командный пункт 128-й бригады украинских военных.

- Уничтожен командный пункт 128-й бригады, до этого у них командный состав не погибал, - сказал Рогов в эфире телеканала НТС.

При этом он уточнил, что пока основные боевые действия на Запорожском направлении ведутся по линии Каменское - Гуляйполе - Орехов.

Накануне политик заявил, что позиции Вооруженных сил Украины в регионе удалось вскрыть за счет наступательных действий российских войск. Тактические успехи ВС РФ, а также точная работа артиллерии и авиации линия фронта постепенно сдвигается к северу Запорожской области, в то время как украинская армия ежедневно несет потери как в живой силе, так и военной технике, сообщал он.

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