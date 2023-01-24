Рогов заявил, что российские войска вскрыли позиции ВСУ в Запорожской области

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Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области удалось вскрыть за счет наступательных действий российских войск.

«Наша армия продолжает разведку боем в Запорожской области. Уже вскрыты позиции украинских войск на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны», - приводит РИА Новости слова член главного совета администрации региона.

Рогов заявил, что тактические успехи российских войск, а также точная работа артиллерии и авиации линия фронта постепенно сдвигается к северу Запорожской области, в то время как украинская армия ежедневно несет потери как в живой силе, так и военной технике.

Напомним, в минувшую субботу, 21 января, Рогов сообщал о взломе первой линии обороны ВСУ на отдельных участках фронта в Запорожской области, отметив, что в регионе продолжаются активные боевые действия.