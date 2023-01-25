Аналитики Kept допустили возвращение России на место основного поставщика газа в Европу Фото: REUTERS

Россия может в перспективе вернуть себе место в качестве главного экспортера газа на европейский рынок. Об этом говорится в докладе аналитиков Kept "Анализ ключевых трендов и перспектив развития отраслей российской промышленности в условиях геополитической турбулентности".

- Существует мнение, что, несмотря на геополитический конфликт и повреждение инфраструктуры "Северных потоков", Россия сможет в будущем вернуть себе место ведущего поставщика природного газа в Европу, - сказано в публикации.

Эксперты обращают внимание на то, что аналогичное мнение ранее высказал министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби. Специалисты отмечают, что стоимость голубого топлива с учетом доставки из стран Ближнего Востока и США превышает контрактные цены "Газпрома".

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза решили исключить российский газ из совместных закупок. В заявлении Еврокомиссии говорится о необходимости "свести к минимуму влияние России и возможных скачков спроса из-за погодных условий или конъюнктуры мирового рынка".

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