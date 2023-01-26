Силовики обнаружили тайник с иностранным вооружением для диверсий в ЛНР Фото: REUTERS

В Луганской народной республике сотрудники органов безопасности и Министерства внутренних дел обнаружили тайник с иностранным вооружением, которое предназначалось для осуществления диверсий.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых ведомствах, схрон с иностранным вооружением и боеприпасами предназначался для «обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп на территории ЛНР».

В тайнике были найдены гранатометы производства Великобритании и Польши, мины и взрыватели к ним, а также патроны различного калибра. Часть вооружения была силовиками изъята, остальное уничтожено на месте обнаружения схрона.

Напомним, на прошлой неделе российские силовики обнаружили в Энергодаре Запорожской области крупный тайник с боеприпасами и оружием в доме, в котором ранее проживал местный казачий генерал.

Кроме того, более 300 килограммов взрывчатки было обнаружено в тайнике украинского военного в ЛНР.