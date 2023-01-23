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НовостиПолитика23 января 2023 5:23

Более 300 кг взрывчатки обнаружили в тайнике украинского военного в ЛНР

РИА Новости: Более 300 кг взрывчатки обнаружили в тайнике украинского военного в ЛНР
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Более 300 кг взрывчатки обнаружили в тайнике украинского военного в ЛНР

Более 300 кг взрывчатки обнаружили в тайнике украинского военного в ЛНР

Фото: REUTERS

Сотрудники службы безопасности Луганской Народной Республики (ЛНР) нашли свыше 300 килограммов взрывоопасных средств в тайнике, расположенном на освобожденной территории. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Как заявил собеседник агентства, схрон находился в одном из сельских домов в Кременском районе, а внутри оперативники обнаружили два осколочно-фугасных снаряда, пять танковых снарядов, а также 225 элементов динамической защиты 4С20U общим весом 306 кг.

«В ходе следственных мероприятий было установлено, что обнаруженные боеприпасы и взрывчатку хранил гражданин Украины», - приводит агентство слова источника, который уточнил, что владелец тайника на момент начала специальной военной операции служил в одном из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), который дислоцировались в окрестностях Кудряшовки.

Напомним, на прошлой неделе, 17 января, схрон с минами, боезарядами и взрывчаткой нашли в лесу под Мелитополем.