В Энергодаре обнаружен крупный тайник с боеприпасами и оружием в бывшем доме казачьего генерала Фото: пресс-служба Росгвардии

Российские силовики обнаружили в Энергодаре крупный тайнике с боеприпасами и оружием в доме, в котором ранее проживал местный казачий генерал, сообщили в силовых ведомствах Запорожской области.

Как передает РИА Новости, «схрон» располагался в подвале, оборудованном в гараже. Вместе с боеприпасами и вооружением там обнаружили военную форму украинского образца. Всего силовиками были найдены три автомата Калашникова, 15 тротиловых шашек, семь гранат и почти 1,3 тысячи патронов различного калибра.

Как писал сайт KP.RU, ранее в ходе выполнения задач на территории Троицкого и Сватовского районов Луганской народной республики сотрудники Росгвардии благодаря псу по кличке Хантер обнаружили тайник, в котором были спрятаны осколочно-фугасные и кумулятивные снаряды.

В клнце прошлого года Росгвардия за неделю изъяла у пособников Вооруженных сил Украины оружия на целый взвод.