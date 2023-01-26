Politico: передача истребителей Киеву грозит превратиться в «логистический кошмар» Фото: REUTERS

Возможная поставка истребителей Украине может превратиться в «логистический кошмар», об этом сообщила газета Politico.

«Отправка самолетов станет серьезной логистической задачей для союзников Украины», - написали в статье.

В публикации отметили, что особенность американских истребителей F-15 и F-16 заключается в том, что для них нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, «которых нет на Украине».

Эсперты подчеркнули, что силы РФ могли бы с легкостью выявить любую попытку построить базы и нанести по ним удар.

Как писал сайт KP.RU, 13 сентября 2022 года газета Financial Times сообщала, что Соединенные Штаты обсуждают с союзниками по НАТО возможность поставок Киеву истребителей и систем противовоздушной обороны.

В публикации уточнялось, что инициатива рассматривалась в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

26 января 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников в интервью телеканалу CNN заявил, что в новогодние праздники попросил у Санта-Клауса, чтобы Киеву быстрее поставили западные истребители для нужд боевиков ВСУ.

Он пояснил, что Киеву необходимо получить от Запада системы ПВО для того, чтобы нивелировать последствия массированных ракетных ударов Вооруженных сил РФ по объектам военной и энергетической инфраструктуры страны.

Ранее Зеленский публично поблагодарил западных партнеров киевского режима за решение предоставить ВСУ американские и немецкие боевые танки Leopard и Abrams.