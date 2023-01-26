Кадыров сообщил об успешном штурме позиций ВСУ в Новомихайловке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что российским военным удалось заняли позиции ВСУ в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

- Сотрудники полка специального назначения "Север-АХМАТ" имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Минобороны России под командованием... боевого офицера Зайнди Зингиева штурмом овладели позициями натовских бандитов и украинских нацистов, - написал политик в своем телеграм-канале.

Также он уточнил, что бойцы провели спланированную операцию и благодаря слаженным действиям захватили укрепленные и подготовленные к долгой обороне окопы противника.

Ранее глава Чечни объявлял об отправке из Грозного в зону проведения спецоперации бойцов из двух элитных специальных подразделений. Речь идет о специалистах полка "Север" и батальона "Юг".

Также Кадыров заявлял, что Россия вернет контроль над городами на харьковском направлении, временный отход из которых связан с тонкостями военной стратегии.