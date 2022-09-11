Кадыров уверен, что Россия вернет контроль над городами на харьковском направлении

Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия вернет контроль над городами на харьковском направлении, временный отход из которых связан с тонкостями военной стратегии. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале в воскресенье, 11 сентября 2022 года.

"Официально заявляю, что все эти города будут возвращены обратно, там уже находятся наши люди, специально подготовленные для этой работы, готовы выехать еще под 10 тысяч бойцов, - подчеркнул Кадыров. - Мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы, и вы увидите конкретные результаты".

Глава Чечни подчеркнул, что полностью уверен в безоговорочной победе России, несмотря на вмешательство "натовских шайтанов и западноевропейских спецслужб" и их поставки вооружений киевскому режиму.

Как ранее писал сайт KP.RU, российские военные перебрасывают на Харьковское направление тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек". На этом направлении идут интенсивные бои с украинскими войсками.

Напомним, 9 сентября министерство обороны РФ сообщило, что российские военнослужащие начали перебрасывать личный состав, а также бронетехнику на харьковское направление. В частности, туда направлены бронетранспортеры БТР-82А с дополнительной защитой, буксирующие гаубицы "Мста-Б", армейские грузовики, а также инженерная и прочая техника.