Кадыров сообщил об отправке бойцов полка "Север" и батальона "Юг" в Донбасс Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 7 сентября объявил об отправке из Грозного в зону проведения спецоперации бойцов из двух элитных специальных подразделений.

Речь идет о специалистах полка "Север" и батальона "Юг". Об этом политик сообщил в посте в своем Telegram-канале.

- Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения спецоперации в Донбасс отправились лучшие сыны чеченского народа - воины двух элитных специальных подразделений - полка "Север" и батальона "Юг", - отмечается в публикации Кадырова.

Он также добавил, что перед бойцами задачи остаются прежними - "нейтрализовать украинских нацистов и защитить мирных жителей Донбасса".

До этого Кадыров сообщал об отправке новой части добровольцев на Украину в зону проведения спецоперации. Глава Чечни добавил, что у добровольцев хорошая подготовка. Новые навыки они освоили благодаря инструкторам российского университета спецназа. Кадыров пожелал им удачи и скорейшего возвращения.