Евросоюз планирует создать специальную прокуратуру по расследованию преступлений на Украине

Евросоюз рассматривает возможностью создания конторы международной прокуратуры в Нидерландах, Гааге Фото: REUTERS

Еврокомиссия ищет пути по созданию специального офиса международной прокуратуры для расследования действий в Украине. Об этом на пресс-конференции по итогам неформальной встречи представителей Минюстов стран ЕС заявил еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс.

"Как первый шаг <...> мы работаем над возможностью создания конторы международной прокуратуры в Нидерландах, Гааге, в рамках общей команды следователей, поддерживаемой Евроюстом (Европейским агентством по сотрудничеству органов юстиции), которая будет заниматься международными преступлениями, совершенными на Украине", - сказал он.

Рейндерс отметил, что офис будет координировать сбор свидетельских показаний в Украине. Вместе с тем еврокомиссар призвал участников неформальной конференции быть едиными во мнении.

Европарламент 19 января 2023 года большинством голосов принял резолюцию с целью создать специальный трибунал для расследования действий России в Украине, а также изъятия активов РФ для выплат Украине.

Депутаты поддержали подготовительную работу ЕС по созданию специального трибунала с учетом формирования механизмов для суда в сотрудничестве с Украиной. Украинские и международные органы должны получить поддержку в обеспечении доказательств, которые будут использоваться в будущем, отмечается в пояснении к итогам голосования.