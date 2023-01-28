Генерал Петр Павел лидирует во втором туре выборов президента Чехии

Генерал Петр Павел Фото: REUTERS

Генерал армии Чехии в запасе Петр Павел лидирует во втором туре президентских выборов после подсчета первых голосов.

Как передает Чешское статистическое управление, генерал имеет 53,8% голосов после подсчета на 25% избирательных участках. У его конкурента – бывшего премьер-министра Чехии Андрей Бабиш – 46,2% голосов.

Напомним, второй тур президентских выборов в Чехии прошел 27-28 января. Явка на выборах составила 68,6%. Для победы одному из кандидатов достаточно получить простое большинство голосов.

Как писал сайт KP.RU, во второй тур выборов президента Чехии вышли экс-председатель комитета НАТО Петр Павел и бывший премьер страны миллиардер Андрей Бабиш. В первом туре Павел набрал 35,40% голосов, а Бабиш – 34,99%. По мнению экспертов, вне зависимости от того, кто победит, «пророссийских и прокитайских» высказываний, которые позволял себе действующий президент республики Милош Земан, из Чехии больше никто не услышит.