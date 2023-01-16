Генерал или миллиардер: В Чехии не смогли с первого раза выбрать нового президента

Павел набрал 35,40% голосов Фото: REUTERS

В Чехии продолжаются выборы президента: по итогам первого тура на смену Милошу Земану плечом к плечу идут генерал в отставке, экс-председатель комитета НАТО Петр Павел и бывший премьер страны, миллиардер Андрей Бабиш.

После подсчета бюллетеней статистическое бюро заявило, что Павел набрал 35,40% голосов, а Бабиш чуть меньше – 34,99%.

По мнению экспертов, вне зависимости от того, кто победит по итогам второго тура голосований, «пророссийских и прокитайских» высказываний, которые позволял себе Земан, из Чехии больше никто не услышит.

Несмотря на то, что президент в Чехии - фигура практически исключительно церемониальная, он все же имеет вес на международной арене и может хотя бы опосредованно влиять на внешнюю политику страны. Ну, или хотя бы на отношение к ней.

Раньше заявления Земана несколько нивелировали русофобские настроения правительства Чехии, теперь же все будет идти в едином русле. А кандидаты действительно друг друга стоят: отставной генерал утверждает, что покинувшие страну россияне представляют угрозу для государственного строя Чехии, а экс-премьер пока пребывает в эйфории, поскольку буквально несколько дней назад его оправдали по делу о махинациях с европейскими субсидиями.

Всего же в выборах президента в стране приняли участие девять кандидатов, из которых реальными претендентами на пост были трое: помимо бывших генерала и премьера некоторые шансы на победу были у 44-летней Дануше Нерудовой, вся предвыборная риторика которой сводилась к словам «ЕС и НАТО – наше все». Впрочем, опытные политики неопытного экономиста оставили ни с чем.