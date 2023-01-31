Минтруд России предложил увольнять руководителей за конфликт интересов подчиненных

В России предложили увольнять руководителей, которые не разобрались с конфликтом интересов подчиненных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России могут ввести наказание увольнением для руководителей, которые знали о конфликте интересов у подчиненных, но ничего не предприняли, чтобы урегулировать ситуацию. Такое предложение внес Минтруд, пишет РБК.

Предлагается внести изменения в закон «О противодействии коррупции». Они затронут госслужащих, сотрудников таможенных органов, муниципальных служащих. Также поправки коснутся МВД, уголовно-исполнительной системы, СК и противопожарной службы.

Предполагается вменить руководителям в обязанность «принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов у подчиненных» и увольнять за непринятие таких мер.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал число российских чиновников, привлеченных к ответственности за коррупцию с 2011 года. Таких было около 72 тысяч.

Также Бастрыкин рассказал о коррупционных делах в оборонно-промышленном комплексе.

Тем временем в Белоруссии создают комиссии по разрешению конфликта интересов педагога.