Бастрыкин назвал число российских чиновников, привлеченных к ответственности за коррупцию с 2011 года Фото: REUTERS

Около 72 тысяч чиновников предстали перед судом в России за коррупционные преступления с 2011 года. Такое заявление в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией председатель Следственного Комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин.

«Начиная с 2011 года перед судом предстали около 72 тысяч различных должностных лиц по делам, которые расследовали сотрудники СК», - приводит РИА Новости слова председателя СК.

Бастрыкин также рассказал о годовой статистике по поводу уголовного дела о коррупции в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) за 2022 год. Как сообщил глава СК, следователи привлекли к ответственности 60 должностных лиц по таким делам, а 250 человек были привлечены к ответственности в сфере государственных контрактов и госзакупок.

Председатель СК также заявил, что за прошедшие девять месяцев 2022 года в суды поступили свыше 8,7 тысячи дел о преступлениях этой категории, когда в 2021 году их оказалось меньше на 10% - 8 011.