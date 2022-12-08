Бастрыкин рассказал о коррупционных делах в оборонно-промышленном комплексе

Глава СК рассказал о коррупции в оборонно-промышленном комплексе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следственный комитет РФ привлек к уголовной ответственности за коррупционные преступления в оборонно-промышленном комплексе 60 должностных лиц. Об этом рассказал председатель СК Александр Бастрыкин.

По словам главы СК, еще 27 человек привлекли к уголовной ответственности за преступления, связанные с реализацией государственного оборонного заказа.

«Привлечено к уголовной ответственности 60 должностных лиц, совершивших коррупционные преступления в оборонно-промышленном комплексе, и 250 — в сфере госконтрактов и госзакупок, в том числе 27 — при реализации государственного оборонного заказа», - сказал Бастрыкин в интервью РИА Новости.

Всего в суды поступило более 8,7 тысячи уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности за десять месяцев 2022 года, добавил Бастрыкин.

Напомним, Международный день борьбы с коррупцией 2022 будет отмечаться 9 декабря. Ежегодно неправительственная Международная организация по борьбе с коррупцией «Трансперенси Интернешнл» публикует к 9 декабря свой доклад. Он называется «Барометр мировой коррупции». Подробнее об истории и традициях дня борьбы с коррупцией здесь на KP.RU.