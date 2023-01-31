Пушилин объяснил необходимость пропускных пунктов на границе в ДНР террористической угрозой

Денис Пушилин Фото: Иван ВИСЛОВ

Временно исполняющий обязанности глав ДНР Денис Пушилин прокомментировал необходимость пропускных пунктов на границе в республике.

По его словам, прежде всего, это связано с террористической угрозой. Об этом он рассказал в эфире радио "Комсомольская правда".

- Да, действительно, сейчас граница приобрела статус административной границы вместо госграницы между ДНР и Российской Федерацией. В частности, соседствуем мы с Ростовской областью. Все бы хорошо, но для нас есть вынужденная мера или вынужденная необходимость не убирать контрольно-пропускные пункты ... есть большой риск, есть большая угроза террористической деятельности со стороны Украины, - объяснил политик.

При этом Пушилин объяснил, что, если диверсанты будут попадать с оружием или взрывчаткой на территорию Ростовской области и "расползаться по России", то бороться с этим будет гораздо сложнее.

- Мы-то, ДНР, научились бороться за эти более 8 лет, а Запорожская область, Херсонская область, ... там с этим сложнее. Мы же видим, что противник постоянно совершает террористические акты, подрывает автомобили, будь это Бердянск, Мелитополь. Соответственно, не будь этой административной границы, которая сейчас есть в Ростовской области, конечно, это несло бы определенные риски, - уточнил врио главы ДНР. Ранее Денис Пушилин рассказывал, что НАТО уже вступила в прямую конфронтацию с Россией. Наращивание военного присутствия стран военного альянса вблизи российских границ было видно задолго до начала спецоперации на Украине, уточнил политик.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

Денис Пушилин: "Мы еще будем другим помогать. Вот тогда для нас это норма, тогда это Донбасс"

ВРИО главы ДНР рассказал на Радио "Комсомольская правда" о границах спецоперации, прекращении обстрелов ВСУ и возвращении жителей в Донецк (подробнее)