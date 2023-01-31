Пушилин заявил о прямой конфронтации НАТО с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что НАТО уже вступила в прямую конфронтацию с Россией.

Наращивание военного присутствия стран военного альянса вблизи российских границ было видно задолго до начала спецоперации на Украине, уточнил политик. При этом Пушилин считает, что члены НАТО участвовали в украинском конфликте с самого его начала.

- Блок НАТО уже вступил в прямую конфронтацию с Россией. ... НАТО участвовали в конфликте с самого начала и с каждым днем они все более открыто демонстрируют свое присутствие. Мы видим поставки оружия Украине, ... размещение новых боевых групп на юго-востоке Европы и в Прибалтике, - рассказал врио главы ДНР РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что сравнение генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом победы РФ с поражением альянса можно считать признанием, что НАТО воюет на стороне Украины.

Кроме того, вице-премьер Украины Ольга Стефанишина в прошлом году открыто признала, что Североатлантический альянс вовлечен в украинский конфликт, заявив, что российская спецоперация дает РФ опыт борьбы "фактически с армией НАТО".