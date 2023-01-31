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НовостиПолитика31 января 2023 12:34

Российский военный поймал на лету дрон ВСУ и сломал голыми руками

В интернете выложили видео, по которому видно, как боец увернулся от гранаты
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Российский военный поймал на лету дрон ВСУ и сломал голыми руками

Российский военный поймал на лету дрон ВСУ и сломал голыми руками

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В интернете появился видеоролик, где показано, как российский военный поймал на лету дрон ВСУ.

Украинский дрон обнаружил российского солдата в заснеженном лесу и сбросил на него гранату. При этом военный ВС России смог увернуться, а когда дрон спустился ниже для оценки нанесенного ущерба, то был пойман.

После на кадрах можно увидеть российского военного с триколором на рукаве и большим патчем с рисунком медведя на бронежилете. Боец голыми руками отломал от квадрокоптера винты, далее ролик прерывается.

Ранее сайт KP.RU писал, что российский солдат дважды отбился от гранат, сброшенных на него с дрона ВСУ.

При этом британцы были шокированы видео, где российский солдат дважды отбросил прилетающие к нему гранаты ВСУ. На видео видно, что солдат Вооруженных сил (ВС) России успешно отбил гранаты, которые были сброшены на него украинскими военными. Кадры заканчиваются после третьей неудачной попытки бойцов ВСУ.