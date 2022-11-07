Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика7 ноября 2022 6:37

Британцы шокированы видео, где российский солдат дважды отбросил прилетающие к нему гранаты ВСУ

Читатели Telegraph шокированы видео, где российский солдат дважды отбросил прилетающие к нему гранаты ВСУ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российский солдат дважды отбросил прилетающие к нему гранаты ВСУ

Российский солдат дважды отбросил прилетающие к нему гранаты ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Российский военный дважды отбросил подлетающие к нему гранаты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кадры, снятые с беспилотника, показал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». На видео видно, что солдат Вооруженных сил (ВС) России успешно отбил гранаты, которые были сброшены на него украинскими военными. Кадры заканчиваются после третьей неудачной попытки бойцов ВСУ.

Читатели британского Telegraph были в шоке от того, как русский военный дважды выкинул сброшенные на него украинские гранаты. «Русский солдат непобедим», - сказано в комментарии к видео.

Напомним, днем ранее, 6 ноября, в Министерстве обороны РФ заявили об уничтожении склада боеприпасов украинской 65-й механизированной бригады в Запорожье, а также уничтожении склада с 120 ракетами HIMARS и 250 ракет к реактивной системе залпового огня (РСЗО) «Смерч».