NYP: Призыв Зеленского к Западу ускорить отправку оружия является криком отчаяния Фото: REUTERS

Призыв Владимира Зеленского к западным странам ускорить отправку оружия и военной техники говорит о тяжелой ситуации для украинских войск, об этом написала газета New York Post.

«Вашингтон и его союзники не должны игнорировать этот крик отчаяния», - заявили в статье.

Журналисты отметили, что обещанные Украине танки доберутся до поля боя только через несколько месяцев.

В статье подчеркнули, что ВСУ боевые машины и другое вооружение нужны были «уже вчера».

Как писал сайт KP.RU, 30 января 2023 года замглавы МИД России Рябков назвал США «главным дирижером» и «основным выгодоприобретателем» в украинском кризисе.

Дипломат отметил, что Вашингтон рассматривает Украину как испытательный полигон для обкатки различных систем вооружений и способы их применения.

По его мнению, американцы рассчитывают навязать своим союзникам по НАТО, которые сейчас отправляют на Украину военную технику, многомиллиардные контракты на закупку продукции военного назначения.

Ранее 22 декабря 2022 года президент Украины Зеленский во время своего визита в Вашингтон выразил надежду, что Конгресс США одобрит финансовую помощь для «преступлений» Киева.

Он заявил, что «я надеюсь, что Конгресс одобрит финансовую помощь для наших преступлений...».

Как уточнялось, таким образом перевели слова президента Украины в ходе его выступления в Вашингтоне. Вместо слова «страна» (country), произнесли слово «преступление» (crime). Видео с ошибкой было опубликовано на официальном канале Белого дома.