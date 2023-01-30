В российском МИД назвали поставки оружия Киеву циничной игрой США, которая плохо закончится

Сергей Рябков назвал поставки оружия Украине "циничной игрой" США. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поставки оружия Украине являются циничной игрой Вашингтона, которая закончится плохо. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергея Рябков.

Рябков в интервью РИА Новости назвал США «главным дирижером» и «основным выгодоприобретателем» в украинском кризисе, отметив, что Вашингтон рассматривает Украину как испытательный полигон для обкатки различных систем вооружений и способы их применения. Дипломат предположил, что американцы рассчитывают навязать своим союзникам по НАТО, которые сейчас отправляют на Украину военную технику, многомиллиардные контракты на закупку продукции военного назначения.

«Вот такая циничная игра, которая, мы уверены, плохо закончится для тех, кто в нее сейчас самозабвенно играет», - резюмировал Сергей Рябков.

Как ранее писал сайт KP.RU, правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи.

Тем временем Украина начала клянчить самолеты у Запада. Подробности здесь на KP.RU.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал грядущую поставку Киеву вооружения и тяжелой военной техники, заявив, что третья мировая война начнется не на танках или истребителях.