Зеленский просит у Байдена «деньги, для наших преступлений». Скандал попал на видео Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Вашингтон выразил надежду, что Конгресс США одобрит финансовую помощь для «преступлений» Киева.

«Я надеюсь, что Конгресс одобрит финансовую помощь для наших преступлений...», - заявил украинский лидер.

Таким образом перевели слова президента Украины в ходе его выступления в Вашингтоне. Вместо слова «страна» (country), произнесли слово «преступление» (crime). Видео с ошибкой было опубликовано на официальном канале Белого дома.

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что Сенат США не стал рассматривать проект закона о выделении Киеву помощи в размере 45 млрд долларов. Как передает агентство Bloomberg, поддержка данного документа со стороны части демократов может привести к отказу однопартийцев от голосования по общему пакету расходов, из-за чего Конгрессу США нужно будет принять временный закон о финансировании.