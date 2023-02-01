Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вся военная инфраструктура НАТО круглосуточно работает против России. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 1 февраля 2023 года.

По его словам, не исключением являются и спутники стран Североатлантического альянса, которые регулярно передают Киеву разведывательную информацию.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что Москва не может не учитывать враждебные действия со стороны западного военного блока.

Как ранее писал сайт KP.RU, руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что НАТО повышает ставки в противостоянии на Украине, мечтая о стратегическом поражении РФ.

Напомним, китайские журналисты пришли к выводам, что Киев тщетно стремится спровоцировать прямой конфликт между Россией и НАТО, так как это единственный шанс изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения, которая складывается в пользу Москвы.