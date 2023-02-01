Глава СВР Нарышкин раскрыл цель Запада в конфликте на Украине

Сергей Нарышкин сделал важное политическое заявление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАТО повышает ставки в противостоянии на Украине, мечтая о стратегическом поражении России, отметил руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его словам, именно это является одной из очевидных целей "коллективного Запада" на Украине.

"Ставки НАТО повышаются в силу того, что у них сохранились мечты о стратегическом поражении России. <...> Но этому не бывать", - цитирует главу ведомства информагентство РИА Новости.

Ранее врио руководителя Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин публично сообщил о целях российской военной спецоперации. По его словам, одним из важнейших этапов СВО является полное освобождение всей без исключения территории Донбасса от боевиков Вооруженных сил Украины.

До этого президент РФ Владимир Путин также сообщал, что среди целей военной спецоперации России значатся полная демилитаризация и денацификация всей территории Украины. Такое заявление глава государства сделал 24 февраля минувшего года в своем видеообращении к гражданам страны.