В Китае уверены, что Украина пытается втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией Фото: REUTERS

Киев тщетно стремится спровоцировать прямой конфликт между Россией и НАТО, так как это единственный шанс изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения, которая складывается в пользу Москвы. Об этом сообщает китайское издание Global Times.

"Киев будет постоянно прилагать усилия, чтобы подтолкнуть союзников из НАТО к прямым боевым действиям с российскими войсками на Украине, поскольку это, вероятно, единственный способ для него переломить нынешнюю ситуацию", - говорится в публикации.

Военный эксперт Сун Чжунпин выразил уверенность, что Вашингтон не настолько глуп, чтобы позволить себя втянуть в боевые действия с одной из сильнейших мировых держав. В противном случае мир окажется на пороге Третьей Мировой войны, полагает специалист.

По его оценке, Запад продолжит поставки оружия киевскому режиму, так как стремится максимально ослабить Россию.

Как ранее писал сайт KP.RU, американский конгрессмен Марджори Тэйлор Грин считает, что результатом украинского конфликта может стать то, что доллар перестанет быть мировой валютой. По ее словам, Россия продемонстрировала всему миру опыт процветания без "американской дружбы" и доллара.

Напомним, политолог, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Тренин выразил мнение, что глубинная причина раскола в отношениях Запада и России кроется в нежелании Соединенных Штатов ставить под сомнение свою гегемонию в Североатлантическом альянсе и разговаривать с союзниками на условиях равенства.