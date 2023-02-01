Заседание Совбеза ООН по Украине состоится 24 февраля 2023 Фото: REUTERS

Заседание Совета безопасности Организации объединенных наций по Украине назначено на 24 февраля этого года.

Согласно программе заседания на сайте Совбеза ООН, оно пройдет в рамках пункта повестки «Поддержание мира и безопасности». Встреча будет организована в формате дебатов, то есть в ней смогут принять участие все 15 членов Совбеза, а также другие члены ООН.

Как писал сайт KP.RU, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что созываемые западными странами заседания Совета Безопасности организации по Украине напоминают ярмарку лицемерия.

На последнем заседании СБ ООН Небензя объяснил, что сбитая украинскими системами противовоздушной обороны российская ракета упала на жилой дом в Днепропетровске из-за того, что установка ПВО размещалась в жилом квартале города.

Заместитель постоянного представителя Белоруссии при ООН Павел Евсеенко считает, что страны Запада не желают упоминать вклад Минска в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.