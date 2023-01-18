Небензя заявил, что в Днепропетровске ракета упала на жилой дом из-за украинской установки ПВО в жилом квартале

Василий Небензя рассказал в ООН об истинной подоплеке происшествия в Днепропетровске. Фото: REUTERS

Сбитая украинскими ПВО российская ракета упала на жилой дом в Денпропетровске из-за того, что установка противовоздушной обороны размещалась в жилом квартале города. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

«Российская ракета, запущенная по объекту инфраструктуры города, была подбита силами ПВО Украины. Поскольку установка ПВО была в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так радеете, размещена в жилом квартале, сбитая ракета упала на жилой дом. Остальное вы знаете», - цитирует ТАСС выступление Небензи на заседании Совета Безопасности ООН.

Постпред заострил внимание на том, что «истинная подоплека» трагедии в Днепропетровске была озвучена также и украинскими официальными лицами, но представители западных стран во время заседания Совбеза не упомянули о ней.

Напомним, советник офиса президента Украины Зеленского Алексей Арестович признал, что ракета упала на жилой дом из-за действий ПВО Украины.

После высказывания Арестовича официальный представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил от лица командования Воздушных Сил Украины, что украинская ПВО якобы тут совсем ни при чем, потому что «у ВСУ нет средств для сбития ракет X-22».

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