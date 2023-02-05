Российские мобилизованные рассказали, как сорвали атаку иностранных наемников Фото: Александр КОЦ

Российским снайперам из числа мобилизованных удалось обнаружить и эффективно отразить атаку группы наемников на стратегически важной высоте.

Как рассказал РИА Новости командир взвода, во время боя силам ВС РФ удалось отодвинуть иностранцев назад.

- Два дня назад нам поступила задача усилить наши позиции, отогнать врага назад ... Мы выдвинулись, по прибытии начали работать ... Я предполагаю, что это наемники, судя по подготовке, одежде, плюс речь. Она не русская речь и не украинская. По действиям заметно, что люди подготовленные, - рассказал военный.

Также сообщается, что, когда снайперы заняли позиции и заметили движение противника, то начали корректировать огонь.

- Увидел передвижение, пошла группа, началась стрельба, передал координаты, получил команду работать, - делится с журналистами подробностями снайпер с позывным "Борон".

Уточняется, что противник пытался применять разные виды оружия, в числе которых танк и миномет.

Ранее российские разведчики выбили польских наемников с выгодной позиции, занимаемой ВСУ. А до этого сообщалось, что ВС РФ выбили противника с окраин Двуречного на Купянском направлении. Также нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ.