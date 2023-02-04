Российские военные выбили противника с окраин Двуречного на Купянском направлении Фото: Александр КОЦ

Российские военные выбили украинских солдат с западных окраин поселка Двуречное в Харьковской области, об этом сообщило Минобороны РФ.

«На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений Западной группировки войск противник выбит с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области», — говорится в сводке.

В ведомстве уточнили, что помимо этого, авиация и артиллерия нанесли поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ возле населенных пунктов Крахмальное и Берестовое.

Как отмечалось, потери составили более 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Как писал сайт KP.RU, 4 февраля 2023 года Минобороны РФ сообщило, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили живую силу и военную технику вооруженных сил Украины в 108-ми районах.

Отмечалось, что оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях.

Также российские артиллеристы нанесли удар по стоянке техники украинских войск в Херсоне, уничтожена установка РСЗО, при этом ликвидированы семь боевиков.

Уточнялось, что потери противника составили пять единиц техники, включая и РСЗО, семь погибших военных ВСУ, восемь получили ранения различной степени тяжести.