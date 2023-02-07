WP: многие члены Конгресса США выступают за передачу украинских территорий России

В Конгрессе США все громче звучат голоса политиков, считающих необходимым передать РФ украинские территории Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большая часть членов Конгресса от Республиканской партии США выступает против предоставления большего финансирования и оружия Киеву.

Более того, около половины из членов Республиканской партии выступает за передачу украинских территорий России в обмен на скорейшее завершение конфликта, свидетельствует итоги проведенных социологических опросов.

«41 процент [республиканцев] согласились с тем, чтобы Россия [получила украинские] территории во имя окончания конфликта», — отмечает американская газета The Washington Post со ссылкой на результаты исследования.

Кроме того, согласно результатам опроса, проведенного близким к Республиканской партии телеканалом Fox News, большинство сторонников этой политической силы не считают возможной военную победу Украины и ее Вооруженных сил, а так же уверены, что сам конфликт на Украине и действия России не являются прямой угрозой безопасности Соединенных Штатов.

Ранее стало известно о том, что действующий американский президент, представитель Демократической партии США Джо Байден в преддверии выборов главы государства-2024 вскоре может изменить свою риторику по украинскому конфликту и поставкам Киеву западного оружия. Ожидается, что Байден перестанет быть сторонником "безудержных военных поставок", рассчитывая получить благодаря этому политические дивиденды и нарастить собственный рейтинг.