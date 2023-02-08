Курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с 9 января 2023 Фото: Архив "КП"

Доллар усилил рост в ходе торгов на Московской бирже в среду, 8 февраля, достигнув 72 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Так, курс американской валюты расчетами «завтра» вырос на 89 копеек, достигнув 72,04 рубля – то произошло впервые с 9 января этого года. Евро прибавил 1,2 рубля и вырос до 77,26 рубля. Курс юаня достиг 10,61 рубля, прибавив 16 копеек.

Напомним, в понедельник, 6 февраля, доллар поднялся выше 71 рубля.

Ранее экономист, бизнес-тренер Денис Ракша рассказал «Комсомольской правде» о том, чего стоит ждать от российской экономики в новом году, а также о курсе доллара. По его словам, курс доллара будет зависеть от дефицита бюджета, а также от ситуации на нефтяном рынке. В любом случае, Центробанк вряд ли выпустит его за рамки 85-90 рублей, считает эксперт.