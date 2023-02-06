Курс доллара поднялся выше 71 рубля впервые с 9 января 2023 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 6 февраля, поднялся выше 71 рубля впервые с 9 января этого года.

Как следует из данных Мосбиржи, расчетами на «завтра» доллар по состоянию на 18:14 вырос на 41 копейку, достигнув 71,01 рубля. Курс евро в то же время упал на 64 копейки – до 76,27 рубля, юань прибавил одну копейку и вырос до 10,43 рубля.

Напомним, ранее евро в ходе валютных торгов на Московской бирже 6 февраля 2023 опустился ниже 76 рублей, что произошло впервые с 31 января.

Экономист, бизнес-тренер Денис Ракша рассказал «Комсомольской правде» о том, чего стоит ждать от российской экономики в новом году, а также о курсе доллара. По его словам, курс доллара будет зависеть от дефицита бюджета, а также от ситуации на нефтяном рынке. В любом случае, Центробанк вряд ли выпустит его за рамки 85-90 рублей, считает эксперт.