Инфляция в 5-7%, доллар по 85 рублей и повышение пенсий: известный экономист дал прогноз на 2023 год

Российская экономика - это открытие года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О том, что важного для российской экономики произошло в 2022 году и чего нам ждать в наступившем 2023-м, «Комсомолке» рассказал экономист, бизнес-тренер Денис Ракша.

«МЫ ГОРАЗДО МЕНЬШЕ ЗАВИСИМ ОТ ЗАГРАНИЦЫ, ЧЕМ ЗАГРАНИЦА ОТ НАС»

- Какие события вам кажутся самыми важными в прошедшем году?

- Главное событие прошедшего года - несомненно, военная спецоперация на Украине. Другое важное событие, точнее даже не событие, а тренд, явление — это мировой экономический кризис. В энергетике, в продовольственном секторе. Кризис затронул и китайскую экономику — там заметно упали темпы роста. А в конце прошлого года СМИ сообщили, что крупнейшие мировые автоконцерны выводят из Поднебесной производство автомобильных компонентов. Это может стать тяжелым ударом по экономике Китая - ведь в течение последних лет страна так успешно развивалась именно как мировая фабрика. И сейчас, возможно, она начнет терять свою функцию мирового сборочного цеха.

- А что происходит с российской экономикой?

- Российская экономика — это открытие года. Мы привыкли считать, что она очень зависит от мировой экономики. Оказалась, что зависимость гораздо меньше: это мировой экономике гораздо труднее обойтись без России, нежели наоборот.

Нашу экономику можно разделить условно на два контура — экспортно-сырьевой и «все остальное». Сырье (нефть, газ и т. д.) идет на экспорт, а «все остальное», в том числе, промышленная продукция, главным образом, идет на внутренний рынок. Да, не всегда все гладко, у нас встали автомобильные заводы, которые также были ориентированы на внутренний рынок, но это не привело к катастрофе. Частично мы восполнили дефицит за счет китайского автопрома, частично за счет собственных «Лад» и «Газелей».

Все это говорит об устойчивости нашей экономики, а мы даже не подозревали о таком ее свойстве. Причем, первые признаки устойчивости можно было увидеть еще во время ковида, но никто тогда этого толком не оценил. У нашей экономики высокий запас прочности, хотя она считается не столь высокотехнологичной, как хотелось бы. Впрочем, и это спорно: например, уровень цифровизации нашей экономики - один из самых высоких в мире.

ОЖИДАЮ, ЧТО ЗАКОНЧИТСЯ СВО, А УЕХАВШИЕ ВЕРНУТСЯ

- Какие главные экономические проблемы ожидаются в 2023?

- Самая главная из них - это управление бюджетом. Доходы падают, расходы растут, все это достаточно тяжело прогнозируется во время проведения специальной военной операции.

- Получается, что все средства уйдут на военно-промышленный комплекс?

- Думаю, этого все-таки не будет. В конце 2022 года президент Путин заявил, что мы не будем заниматься милитаризацией экономики, не будем повторять ошибки прошлого.

Дело в том, что в СССР структура экономики была неоправданно перекошенной. Производилось то, что хотели отраслевые военные лоббисты. Это была чисто административная интрига, и то, в какую сторону поведет экономику, зависело от лоббистского ресурса тех или иных групп. А сейчас Путин по сути сказал, что лоббисты ВПК не получат карт-бланш.

Получается, что мы будем обеспечивать оборонную промышленность, но не откажемся от рыночных принципов в экономике, которые как раз и позволили ей быстро адаптироваться и к ситуации ковида, и к ситуации СВО. Так что, думаю, загонять экономику в административно-командную или мобилизационную модель никто не будет.

- Какие положительные события могут произойти в 2023 году?

- Я надеюсь, что в этом году закончится СВО. Не думаю, что это случится быстро, прямо в начале года. Понятно, что Украина не в состоянии долго переживать такую ситуацию с полностью разрушенной экономикой, а западные страны не готовы финансировать ее в больших объемах, достаточных и для военных действий, и для обеспечения гражданской жизни. Скорее всего, закончится все мирными переговорами. Это откроет для нашей экономики возможности для более активной работы с зарубежными странами.

И еще я ожидаю возвращения части уехавших. Для экономики это очень важно, поскольку это не просто рабочие руки, а квалифицированные рабочие руки. Они сидят там за границей и чего-то ждут, большинство без работы. Бесконечно в таком состоянии находиться невозможно.

ИНЖЕНЕРАМ РАБОТЫ — НА 10 ЛЕТ ВПЕРЕД

- Для каких профессий и отраслей наступивший год окажется благодатным?

- Не только наступивший, но и на десятилетие вперед наступает время, когда будут востребованы инженеры самых разных профилей и высококвалифицированные рабочие. Поскольку нам придется развивать, а иногда и создавать заново целые отрасли. Например, нам предстоит фактически заново создать автомобилестроение, а внутри него очень много подотраслей - двигателестроение, создание автомобильной электроники… Нужно будет создавать собственную базу, и даже если ушедшие от нас производители готовы будут вернуться, нам нельзя будет повторять ошибку и быть в зависимости от них.

Вообще, упор будет сделан на то, что в советские времена называлось «группой А» — производство средств производства. Это тяжелая промышленность, станкостроение…

- Что будет с курсом рубля, пенсиями, социальными выплатами?

- Плановые индексации пенсий и соцвыплат будут, но ожидать внеочередной индексации, как было в июне 2022-го, вряд ли стоит. Она может произойти ближе к концу года в том случае, если к этому времени закончится СВО, либо если Центробанк не сможет удержать инфляцию в расчетных рамках 5-7%. Такой уровень инфляции вполне достижим. Курс доллара будет зависеть от дефицита бюджета и от ситуации на нефтяном рынке, но в любом случае не думаю, что Центробанк выпустит его за рамки 85-90 рублей.

- Во что лучше всего вкладывать деньги в 2023 году?

- Перспективнее всего инвестировать не в лидеров, а в компании второго-третьего эшелонов, но их нужно отбирать очень тщательно исходя из их роли в развитии отраслей. Понятно, что там высокие риски, но и перспективы роста этих акций будут очень высокими. Это компании, которые будут активно развиваться, отвечать за производство и внедрение критически-важных технологий, они и будут лидерами отраслей. Но для того, чтобы угадать, на кого ставить, нужно хорошо знать хотя бы одну-две отрасли.

- А в каких отраслях может «выстрелить»?

- Тут и думать особо не надо - это производство электронных компонентов. Нам предстоит очень сильно расширить и модернизировать производство микрочипов, без которых мы не сможем делать практически ничего.