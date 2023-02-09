Володин: Байден вписывает себя в историю как террорист Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что американский президент Джо Байден " вписывает себя в историю как террорист", который отдал приказ на уничтожение энергоинфраструктуры своих стратегических партнеров.

- Байден вписывает себя в историю как террорист. Выступая в Конгрессе он заявил, что американская нация служит путеводной звездой миру. Это напоминает высказывания руководителей Третьего рейха... Эта идеология исключительности ... (привела) к подрыву "Северных потоков", - написал Володин в своем посте в телеграм-канале 9 февраля 2023 года.

Политик также сделал акцент на том, что по указанию американского лидера водолазы США под прикрытием учений НАТО и при поддержке ВМС Норвегии заложили у газопроводов дистанционно управляемые взрывные устройства, а позже привели их в действие.

- Если Трумэн стал преступником, применившим атомное оружие против мирных жителей Хиросимы и Нагасаки, то Байден - террористом, отдавшим приказ на уничтожение энергоинфраструктуры своих стратегических партнёров: Германии, Франции, Нидерландов, - заявил Володин.

Напомним, днём ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" заложили водолазы Соединенных Штатов в ходе учений НАТО летом прошлого года.

А до этого заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд признала, что Вашингтон вполне удовлетворен взрывами на "Северных потоках", которые вывели из строя газопроводы.