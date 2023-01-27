Нуланд признала, что Белый дом "удовлетворен" взрывами на "Северных потоках"

Виктория Нуланд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд признала, что Вашингтон "вполне удовлетворен" взрывами на "Северных потоках", которые вывели из строя газопровод. Слова высокопоставленной чиновницы публикует издание The Independent в своем YouTube-канале.

По ее словам, "вся администрация" главы Белого дома Джозефа Байдена радуется, что "Северный поток" "превратился в груду металла на дне морском".

Напомним, подрыв ниток газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" произошел в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Накануне диверсии в этом районе были замечены американские военные корабли и еще два судна с выключенными респондерами. В лондонских газетах промелькнуло сообщение, что в это же время там проходили "тренировки британских водолазов".

Как ранее писал сайт KP.RU, стоимость ремонтных работ на трубопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" оценивается минимум в 500 миллионов долларов. Об этом сообщил оператор газопроводов с уточнением, что оценка причиненного ущерба продолжается.