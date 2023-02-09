Корпорация Meta* восстановила аккаунт Трампа в соцсети Facebook* и Instagram* Фото: REUTERS

Корпорация Meta* (признана в России экстремистской) восстановила аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в соцсети Facebook* (запрещена в России) после двухлетней приостановки, об этом сообщил ТАСС.

«Последняя запись в аккаунте - от 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий», - сказано в статье.

Автор отметил, что именно после этого аккаунт был заблокирован.

В публикации напомнили, что о планах восстановить доступ объявлял в конце января президент корпорации по глобальным вопросам Ник Клегг.

«Несколько минут спустя вновь заработал и аккаунт Трампа в Instagram* (запрещен в РФ), который был заблокирован после 6 января 2021 года», - уточнил журналист.

Как писал сайт KP.RU, 26 января 2023 года компания заявила, что разблокирует официальные аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа в социальных сетях Facebook* и Instagram*.

Отмечалось, что Трамп снова сможет пользоваться своими страницами и публиковать там любую информацию, не нарушающую правила соцсетей (нарушение будет караться ограниченной по времени блокировкой).

В компании подчеркивали, что придерживаются правила о том, что общественность должна иметь полное и четкое представление о взглядах и заявлениях любых политиков, поэтому разблокировка аккаунтов Трампа является примером следованию принципам свободы слова.

Напомним, что аккаунты Дональда Трампа были заблокированы после того, как 6 января 2021 года представители наиболее радикальной части его сторонников штурмовали американский Капитолий.

Руководство соцсетей решило, что Трамп напрямую подталкивал сторонников к участию в массовых беспорядках и попытке госпереворота.

*Meta признана экстремистской и запрещена в России, деятельность компании в стране запрещена.

*Facebook является продуктом признанной в РФ экстремистской компании Meta, заблокирован в РФ.

*Instagram является продуктом признанной в РФ экстремистской компании Meta, заблокирован в РФ.