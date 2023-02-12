Daily Mail: Удары России по энергообъектам Украины были посланием Европе из-за самолетов для ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия, нанося удары удары по энергообъектам Украины, отправила европейским странам жесткое "послание" на фоне обсуждения Брюсселем вопроса о поставках истребителей для ВСУ. Об этом говорится в публикации Daily Mail.

- Возможно, это был ответ на недавний двухдневный визит президента Украины Владимира Зеленского в Европу, где заявлял о необходимости увеличить военную поддержку его стране и поставить боевые самолеты, - предполагается в заметке.

Также авторы обращают внимание на то, что для Незалежной удары оказали разрушительный эффект на военную инфраструктуру.

Накануне украинский лидер провел встречу с королем Великобритании Карлом III в ходе своего визита в Лондон. А до этого Зеленский встретился с британским премьер-министром Риши Сунаком. После этого украинский лидер выступил в парламенте страны, попросив у Соединенного Королевства боевые самолеты.

Однако позже в СМИ попал ответ на просьбу Зеленского о новых поставках вооружений. Один из британских министров рассказал изданию inews, что сейчас у страны "нет гребаных самолетов", которые можно было бы передать украинской стороне.