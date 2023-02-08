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НовостиПолитика8 февраля 2023 15:46

Зеленский подарил парламенту Британии летный шлем и попросил истребители

Политик выразил надежду на формирование коалиции по передаче Украине самолетов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Зеленский подарил парламенту Британии летный шлем и попросил истребители

Зеленский подарил парламенту Британии летный шлем и попросил истребители

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в парламенте Великобритании, попросив у него боевее самолеты. В ходе выступления политик подарил парламентариями летный шлем.

«Обращаюсь к вам и всему миру с очень важными словами: боевые самолеты для Украины», – заявил украинский лидер.

Подарив шлем британскому парламенту, Зеленский выразил надежду, что он станет символом формирования коалиции по передаче Украине самолетов.

Как писал сайт KP.RU, президент Украины прибыл в среду, 8 февраля, в Лондон, где встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Как уточнили в канцелярии британского премьера, политики обсудили поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства, в частности передачу военной техники и долгосрочную помощь Киеву.

Напомним, ранее Зеленский попросил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга начать поставки Киеву боевых самолетов и дальнобойных ракет.