В Британии тремя словами ответили на просьбу Зеленского о новых поставках Фото: REUTERS

Один из членов кабмина Британии крайне резко и эмоционально отреагировал на просьбу президента Украины Владимира Зеленского поставить истребители Киеву.

- У нас нет гребаных самолетов, которые можно было бы отправить, - заявил неназванный министр изданию inews.

Кроме того, по словам источников, возможная отправка самолетов Украине дорого обойдется бюджету Великобритании.

Днем ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленксий провел встречу с королем Великобритании Карлом III в ходе своего визита в Лондон. Как передает телеканал Sky News, монарх принял украинского лидера в своей резиденции – Букингемском дворце. Подробности встречи не сообщаются.

Как писал сайт KP.RU, президент Украины до этого встретился премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. После этого украинский лидер выступил в парламенте страны, попросив у Соединенного Королевства боевые самолеты.