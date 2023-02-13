СВР сообщила, что США вербуют боевиков ИГИЛ* для совершения терактов в России и СНГ

США вербуют и обучают террористов для заброски в Россию и СНГ, заявили в СВР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты осуществляют вербовку боевиков запрещенных в России террористических организаций ИГИЛ* и "Аль-Каида"* для осуществления терактов на территории РФ и других стран Содружества независимых государств (СНГ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

Разведчики выяснили, что обучение террористов ведется на американской базе Эт-Танф в Сирии, где боевиков обучают диверсионно-подрывной деятельности, в том числе изготовлению взрывных устройств и обращению с ними. В дальнейшем американцы планируют забрасывать террористов малыми группами в Россию и СНГ.

"Перед ними будут поставлены задачи по подготовке и осуществлению терактов против дипломатов, госслужащих, сотрудников правоохранительных органов и личного состава вооруженных сил", - уточнили в СВР.

По оценке разведывательной структуры, такие действия ставят Вашингтон в один ряд с крупнейшими международными террористическими группировками.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что НАТО повышает ставки в противостоянии на Украине, мечтая о стратегическом поражении России. По его словам, именно это является одной из очевидных целей "коллективного Запада" на Украине.

Напомним, министерство иностранных дел (МИД) РФ сообщило, что действия Соединенных Штатов против России рискуют привести к прямому столкновению двух стран.

В ведомстве предупредили, что пока американские власти не пересмотрят свою враждебную линию в отношении РФ и не откажутся от политики наращивания угроз ее национальной безопасности, "любые позитивные шаги навстречу по поднимаемым США вопросам в контексте выполнения ДСНВ будут неоправданными и неуместными".

* террористическая организация, запрещенная в России

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