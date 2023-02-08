МИД России предупредил о риске прямого столкновения Москвы и Вашингтона из-за действий США Фото: REUTERS

Действия Соединенных Штатов против России рискуют привести к прямому столкновению двух стран, заявило Министерство иностранных дел РФ.

«США по сути развязали против России тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав. На этом фоне требования Вашингтона обеспечить возобновление инспекционной деятельности на российских объектах СНВ выглядят цинично, особенно учитывая попытки Киева ударить по ним при явном содействии США», – говорится на сайте ведомства.

В ведомстве предупредили, что пока американские власти не пересмотрят свою враждебную линию в отношении РФ и не откажутся от политики наращивания угроз ее национальной безопасности, «любые позитивные шаги навстречу по поднимаемым США вопросам в контексте выполнения ДСНВ будут неоправданными и неуместными». Москва считает ДСНВ важным инструментом поддержания международной безопасности и стабильности, поэтому призывает Вашингтон осознать безальтернативность принципов равноправия и взаимного учета интересов в выстраивании отношений с РФ, заявили в МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что Госдеп США полагает, что Россия нарушила договор СНВ-3 тем, что отказывалась разрешить инспекции и отклоняла просьбы Вашингтона о встрече для обсуждения вопросов соблюдения документа.