Центробанк намерен продлить ограничения на снятие наличной валюты Фото: Инна КОРСАК

Банк России планирует продлить ограничения на снятие наличной валюты для физических лиц, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«К сожалению, мы сейчас не видим какой-то возможности для либерализации существующих валютных ограничений», сказала глава регулятора журналистам.

Эти ограничения будут продлены с некоторыми изменениями, отметила Набиуллина. Вместе с тем ЦБ не будет поднимать предельную сумму наличной валюты, доступную для вывоза из страны физическими лицами, поскольку для этого пока нет оснований, добавила председатель Банка России.

Как писал сайт KP.RU, в августе прошлого года ЦБ продлил ограничения на снятие наличных долларов и евро из-за санкций Запада в отношении РФ до 9 марта 2023.

Между тем Ассоциация банков России предложила увеличить лимит на ввоз в страну иностранной валюты в десять раз – до 100 тысяч в долларовом эквиваленте