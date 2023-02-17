Американский политик Янг назвал пятерых главных военных преступников в США

Американский политик Янг назвал Байдена военным преступником. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден должен подать в отставку, так как он является военным преступником. Об этом заявил американский политик Джеффри Янг.

Янг представляет демократическую партию, он претендует на пост губернатора штата Кентукки. Он опубликовал в Twitter список из пяти высших чиновников американского правительства, которых охарактеризовал как военных преступников.

«Ллойд Остин — один из худших, самых могущественных военных преступников в мире на данный момент. Его нужно отправить в отставку и официально предъявить ему обвинения и отстранить его от должности вместе Байденом, Салливаном, Блинкеном и Нуланд» - цитирует Янга РИА Новости.

Ранее Джеффри Янг призвал посадить в тюрьму генсека НАТО Йенса Столтенберга, обвинив его в военных преступлениях.

Также политик заявил, что отставка президента США Джо Байдена может помочь решить практически все проблемы, с которыми сталкивается человечество.