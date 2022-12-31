Американский политик Янг призвал посадить в тюрьму генсека НАТО

Американский политик предложил отдать под суд Столтенберга за военные преступления. Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг должен предстать перед судом в Гааге за военные преступления. Такое мнение высказал американский политик Джеффри Янг, которые баллотируется на пост губернатора штата Кентукки.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг — убийца миллионов и военный преступник, который должен быть в тюрьме в Гааге и приговорен к 30 годам без права на досрочное освобождение», - цитирует РИА Новости пост Янга в Twitter.

Напомним, генсек НАТО Столтенберг назвал поставки оружия Украине кратчайшим путем к миру с Россией. Также Йенс Столтенберг заявил о предоставлении значительной военной помощи Украине до начала спецоперации.

Кроме того, Столтенберг признал, что НАТО выступает против прекращения огня на Украине на условиях России.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Столтенберг не исключает перерастания конфликта на Украине в войну между альянсом и Россией.

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